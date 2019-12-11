نائب وزير البيئة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ميزانية الدولة

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بأن ميزانية المملكة ٢٠٢٠ التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قامت على مؤشرات إيجابية قادت الاقتصاد السعودي لتحقيق تنميةشاملة من أهمها تنفيذ المشروعات التنموية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ساهمت في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار نائب وزير البيئة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه لإعلان الميزانية أكدت توجه المملكة نحو تحقيق أهدافها بسواعد أبناءها في تعزيز موارد الدولة لبناء حاضرها ومستقبلها، والمضي قدماً نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

وأردف نائب وزير البيئة بأن خادم الحرمين الشريفين استشعر أهمية أدوار كل من المواطن والمواطنة، وهو ما أكد عليه يحفظه الله في حديثه وحرصه على استمرار تطوير مرافق الخدمات لهم، وبين نائب وزير البيئة بأن الدولة قدمت جل الخدمات الرامية لرفاهية المواطن يواكبها تنوع في البرامج والمبادرات، كما أظهرت قراءات الميزانية المعلنة أهتمام بتنوع مصادر الدخل وتحقيق أكبر قدر من التوازن المعيشي، وهو ما انعكس إيجاباً على الوطن ولمس أثره المواطن.

كما نوه نائب وزير البيئة بالدعم الكبير الذي تشهده قطاعات البيئة والمياه والزراعة وماخصص من مصروفات لمشاريع المياه والصرف الصحي، وأن الوزارة مستمرة إن شاء الله في تنفيذ تلك المشروعات الخدمية للجميع، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن جودة واستدامة تلك المشروعات.

ودعا نائب وزير البيئة الله أن يحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة ويحقق لها التمكين في المجالات كافة، وينعم على الوطن وشعبه الأمن والاستقرار.