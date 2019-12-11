أبرزها الفشار والحمص.. أطعمة تساعد على ضبط الكوليسترول في الدم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نصح مختصون في التغذية ، مرضى الكوليسترول بضرورة اتباع نظام غذائي للحفاظ على نسبته في الدم، مٌشيرين إلى أنه هناك أطعمة صحية يمكن لمرضى الكوليسترول تناولها للمساعدة على تحسين نسب الكوليسترول في الدم .

– الفشار : تحتوي حبوب الفشار على الألياف التي تعمل بشكل مضاد للكوليسترول المرتفع في الدم، وتحاربه داخل الشرايين وجدران الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض مستواه داخل الجسم، ويحمي من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، وغيرها.

– المكسرات : أكدت الأبحاث والدراسات الأهمية الكبرى للمكسرات في حماية القلب والشرايين والأوعية الدموية، حيث إنها تعمل على خفض نسب الكوليسترول في الدم، وتناول البندق والكاجو والفستق يحمي من الإصابة بأمراض القلب.

– الشوفان : احتواء حبوب الشوفان على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة والكربوهيدرات يثمن دورها في خفض معدلات ونسب الكوليسترول في الدم.

– الحمص : يعد من البقوليات الغنية بالألياف الغذائية اللازمة لتحسين نسب الكوليسترول في الدم، حيث يحتوي على عدة أنواع من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة، ما يساعد على خفض الكوليسترول.

– الفاصولياء : هي من الخضروات الغنية بالبروتينات ومعدن الماغنسيوم، ما يجعلها تساهم في تحسين نسب الكوليسترول المرتفع وتوسيع الشرايين، والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية وانسداد الشرايين.