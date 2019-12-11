أوامر عاجلة بإغراق وتدمير أي سفينة تركية في السواحل الليبية

طرابلس(صدى):

حذر اللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، من اقتراب أي سفينة تركية من السواحل الليبية، مؤكدًا أنه سيتم التعامل معها بقوة.

وأوضح «المهدوي» فص تصريحات تلفزيونية له، أن القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة حفتر، أصدرت أوامر واضحة تقتضي بتدمير وإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

كما أشار إلى أن القيادة عاقدة العزم على عدم السماح بتنفيذ اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق بشأن تعيين الحدود البحرية وإنشاء منطقة اقتصادية في شرق المتوسط.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استعداد بلاده لإرسال جنوده إلى ليبيا في حال طلبت منه طرابلس، بينما استنكر البرلمان الليبي هذه التصريحات، مطالبًا جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.