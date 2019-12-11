بالفيديو.. حليمة بولند تحتفل بعيد ميلادها برفقة بناتها

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو ، وهي تحتفل بيوم ميلادها برفقة بناتها على أنغام موسيقى الكمان وأمام قالب حلوى زيّن بمجسم لهن وبأسمائهن.

واثارت إطلالة حليمة بولند ، ضجة بين المتابعين ، حيث اعتبر بعضهم أنها تعرضت للتشوه بسبب عمليات التجميل وركز آخرون على ملابسها القصيرة لافتين إلى أن ابنتيها أكثر احتشاماً منها.

ويشار إلى أن حليمة نشرت صورة التقطت لها مع ابنتيها على حسابها على بمواقع التواصل الاجتماعي وأرفقتها بالتعليقين: “إنه يوم ميلادي” و”الله يحفظكم يا رب”.