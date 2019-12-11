وزارة التعليم تعقد ورشة لتقويم برنامج التطوير المهني النوعي «خبرات» بالتعاون مع البنك الدولي

ريم عبدالعزيز(صدى):

دشن المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي ورشة “مجموعات التركيز لتقويم برنامج خبرات”، التي عقدت بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تقويم البرنامج الذي سبق أن أطلقه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي خلال قبل أكثر من ثلاثة سنوات.

وذكر الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي أن برنامج خبرات من البرامج النوعية التي نفذها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، فهذه الورشة تنفذ بالشراكة مع البنك الدولي وشارك فيها (88) مستفيد من البرنامج في الأعوام السابقة من المعلمين والقيادات المدرسية والمرشدين الطلابيين (بنين- بنات) حيث شارك فيه خلال الأعوام السابقة أكثر من 2300 من شاغلي الوظائف التعليمية ففي السنة الأولى “خبرات 1” 668 معلم ومعلمة وشارك في السنة الثانية “خبرات 2” 1064 معلم ومعلمة وفي العام الماضي شارك فيه ما يقارب 616 معلم ومعلمة.

وأضاف الجهيمي أن البرنامج يضمن سلسلة متكاملة موزعة بين تعلم اللغة وبرامج المعايشة في مدارس بلد الابتعاث، بهدف اكتساب المهارات والخبرات العالمية المتنوعة وتوطينها في مدارسنا واستثمار تلك الخبرات والتجارب في تطوير التعليم وإحداث نقلة نوعية في الميدان التعليمي، فبرنامج خبرات يساهم في تطوير مهارات العاملين بالميدان التعليمي وينقل الممارسة التدريسية الفعالة إلى مدارسنا وليقوم المعلمون والمعلمات تطبيقها بما يتناسب مع بيئة المجتمع السعودي فالمبتعث بعد أن أنهى في بلد الابتعاث مراحل البرنامج المختلفة واكتسب المعارف والخبرات الكافية التي تطور من ممارساته التدريسية يقدم مبادرة تكون نواة لمشروعات تتبناه الوزارة في تطوير عمليات التعليم التي تهدف إلى الرقي بنواتج التعلم.