الكشف عن السلاح المستخدم في حادث فلوريدا وطريقة حصول الطالب السعودي عليه
كشفت السلطات الأمريكية عن نوع السلاح الذي إستخدمه أحد الطلاب المبتعثين في حادث إطلاق النار على مواطنين أمريكيين بفلوريدا ، والذي أدانته المملكة بشدة .
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أن السلاح الذي تسبب في مقتل 4 أشخاص بمن فيهم الفاعل، مسدس من طراز “غلوك” عيار 9 ميليمتر .
وأضافت رايتشل روجاس، العميلة الخاصة المسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي معلومة غريبة بشأن السلاح، موضحة أنه ” تم شرائه بصورة قانونية ” من ولاية فلوريدا .
وأوضحت أن المتهم تمكن من ذلك رغم كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية من خلال شرائه “تحت رخصة صيد ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 32 دقيقة
اخزاه الله..ازهق أرواح بريئة آمنة مطمئنة
لاحول ولا قوة لها.
من غير المعقول كان التصرف عشوائي بل خطط له..مالسبب إذن..؟
معظم الحالات نتيجة
التطرف الإجتماعي يبدأ من اضطهاد المرأة والقسوة عليها امام اولادها الصغار..
يكبر الأولاد ناقمين على المجتمع والمخالف لهم عقائديا
وان احسن إليهم.