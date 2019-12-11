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د. التويجري يمدد تكليف مدراء بصحة الرياض

د. التويجري يمدد تكليف مدراء بصحة الرياض
سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارات تمديد تكليف شملت مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض ، و مستشفى وادي الدواسر ، ومستشفى مرات .

وتفصيلا تم تمديد تكليف الدكتور مجاهد بن ظافر الشهري مديراً لإدارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض .

كما أصدر د. التويجري قراراً بتمديد تكليف الاخصائي أول ياسر بن عبد الله آل شملان مديراً لمستشفى وادي الدواسر .

وكذلك تمديد تكليف الاستاذ حامد بن الحميدي الحربي مديراً لمستشفى مرات العام .

وتأتي هذه القرارات بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

من جانبه عبر ” المكلفون ” عن شكرهم وامتنانهم لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهم على المسؤولية المناطة بهما .


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