مواطنان يتنازعان على شارع في أضم و «البلدية» في مأزق !

نايف السالم(صدى):

شهد أحد أحياء محافظة أضم نزاع غريب بين مواطنين على شارع إذ اتهم المواطن الآخر بالإعتداء على الحق العام بالشارع وتخطي حدود ملكيته في صك الأرض وحدود ارتدادات رخصة البناء من بلدية أضم .

وبينما تقدم المواطن المتضرر بشكوى للبلدية إذ وضع الرجل المتهم البلدية في مأزق بعدم تمكينها من إزالة التعديات نتيجة الإفلات من الحضور بالمواعيد التي حددتها البلدية لحاجتها لدخول منزله المحاط بالسور ،وتهرب 8 مرات رغم خطاب محافظ أضم السابق الموجه للشرطة بإحضاره بالقوة الجبرية .

وبالتزامن مع تهرب المدعى عليه قام بتمرير معاملته إلى المحكمة دون أن يتم تطبيق رخصة البناء بحجة أنه لا يعلم حدود الصك الشرعي .

في الوقت نفسه قامت البلدية بعرض الأمر على المحافظ لإلزام المدعى عليه بالحضور ، وحينها كان قد نفذ المدعى عليه مخططه وأوضح أن الصك الشرعي للمنزل بالمحكمة وعليه تعديل .

وقالت البلدية أنه تم التأكد من صحة ما ذكره المدعى عليه من أن المعاملة بالمحكمة ليتم إنتظار بت فضيلة القاضي في الأمر وعليه تجري البلدية التعديلات ، مؤكدة أن تهرب المدعي عليه وراء تصاعد الأزمة وأن إحضار الخصوم ليس من إختصاصها .