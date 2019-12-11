بالفيديو.. لحظة الإمساك بثعبان ضخم في حقل أرز 

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة إمساك رجل هندي بثعبان ضخم في حقل أرز في إحدى مدن جنوب الهند.

وبدا في المقطع الرجل يحاول الإمساك بالثعبان بطرق عديد.، حيث كان الثعبان في حالة تأهب للانقضاض، وكان يحاول الانقضاض على الرجل ولدغه في كل مرة كان يحاول الاقتراب منه.

واتضح أن الرجل حاول تثبيت الثعبان عن طريق عصى طويلة، ولكن المراوغات السريعة للثعبان حالت دون أن يتمكن الرجل من تثبيته، وفي نهاية المقطع يضطر الرجل لخلع قميصه والتلويح به في وجه الثعبان لتشتيت انتباهه، ويلتف حوله خلسة ويمسكه بسرعة لافتة.