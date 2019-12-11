المعيوف يعتزل دوليا ويستمر مع الهلال 

ماجد محمد(صدى):

قرر عبدالله المعيوف، الحارس الأساسي لنادي الهلال والمنتخب السابق، الاعتزال دوليًّا، بعد اجتماعه مع مدرب المنتخب هيرفي رينارد وإدارة اتحاد كرة القدم، وإخبارهم بقراره الاعتزال دوليًّا واستمراره في الجانب المحلي مع فريقه الهلال.

واستبعد المعيوف عن قائمة ”الأخضر“ التي لعبت أخيرًا كأس الخليج العربي الـ24 في قطر بسبب قرار الاعتزال، بينما تم الاتفاق النهائي مع الإدارة الهلالية على الاستمرار للمواسم الثلاثة المقبلة، بعد أن يجدد عقده مع النادي.

وكان الهلال، شارك للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية، في أعقاب تتويجه بمسابقة دوري أبطال آسيا 2019، على حساب فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، ليعود إلى اعتلاء عرش البطولة الأغلى قاريًّا بعد غياب 19 عامًا.