أجدد التفاصيل عن مفاوضات النصر مع فهد المولد
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، تلقى عرضًا مغريًا من شخصية نصراوية مهمّة وداعمة للفريق؛ حيث رغم ارتباط اللاعب بعقد احترافي مع ناديه الحالي ينتهي في 2022، إلا أنه كشف للمقربين منه بأنه يفكر جديًّا في قبول العرض النصراوي لعدة أسباب.
وأوضحت أن المولد يرغب بشدة في البقاء في صفوف الاتحاد، وعدم ترك ناديه الذي قدمه إلى عالم النجومية، لكنه يشكو التجاهل الاتحادي وعدم اهتمام إدارة النادي به خلال الفترة الأخيرة، وتأخر تسلمه لمرتباته الشهرية لمدة 6 أشهر، والأهم هو عدم اهتمام الإدارة الاتحادية به، والسؤال عنه.
ويتعرض فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد؛ للإيقاف بعفعل قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات خلال مايو عام 2018، وذلك لمدة عامًا واحدًا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في الموسم الكروي المنصرم 2018/2019.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 1 ساعة
كرة القدم السعودية هى نادي الهلال
ونادي الهلال هو كرة القدم السعودية شاء من شاء وابى من ابى.
وشاهدنا الحصول على كاس آسيا للاندية والخذلان من المنتخب في كاس الخليج.
مع المرزوق يشجع نادي الوحدة المكي.
لكن الحق يقال.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 58 دقيقة
اخي العزيز ( مع المزوق )
أصبت الحقيقة في مقتل،، فعلاً كرة القدم هية الهلال ونادي الزعيم العالمي هو كرة القدم السعودية..
درر
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 55 دقيقة
فهد المولد//
عاشق للزعيم ومتيم به،، فالأفضل له والانتقال للهلال العالمي الحقيقي والنادي الصحي لأفضل بيئة صحية عالمية بشهادة مدربين عملاقة ولعيبة محترفين من طراز كبير ولعيبة محليين لهم ثقلهم بالملاعب..
المنديالي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب اسكوبار وين راح ههههههه😁🤣😂
زائر[ عدد التعليقات: 3670 ] نشر منذ 28 دقيقة
فهد المولد لو يفكر بالانتقال راح يطرق باب الهلال واعتقد الوليد راح يرحب فيه ويدفع له
ابومازن 2148[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 24 دقيقة
والله انك ماصدقت فهديعشق الاتحاد وعائلته كلها اتحادية والعالمي الحقيقي الاتحاد اخذها قبل الهلال ولكن انتم متعودين على سرقة الالقاب