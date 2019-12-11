أجدد التفاصيل عن مفاوضات النصر مع فهد المولد

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، تلقى عرضًا مغريًا من شخصية نصراوية مهمّة وداعمة للفريق؛ حيث رغم ارتباط اللاعب بعقد احترافي مع ناديه الحالي ينتهي في 2022، إلا أنه كشف للمقربين منه بأنه يفكر جديًّا في قبول العرض النصراوي لعدة أسباب.

وأوضحت أن المولد يرغب بشدة في البقاء في صفوف الاتحاد، وعدم ترك ناديه الذي قدمه إلى عالم النجومية، لكنه يشكو التجاهل الاتحادي وعدم اهتمام إدارة النادي به خلال الفترة الأخيرة، وتأخر تسلمه لمرتباته الشهرية لمدة 6 أشهر، والأهم هو عدم اهتمام الإدارة الاتحادية به، والسؤال عنه.

ويتعرض فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد؛ للإيقاف بعفعل قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات خلال مايو عام 2018، وذلك لمدة عامًا واحدًا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في الموسم الكروي المنصرم 2018/2019.