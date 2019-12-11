بسبب نقده لإيران.. اغتيال ناشط عراقي في بغداد 

بغداد(صدى):

ترددت أنباء عن اغتيال الناشط العراقي علي اللامي، بعد عودته من المظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اللامي خطف عندما كان متجها إلى منزله الكائن في مدينة الكوت قرب بغداد، ثم وجدت جثته ملقاة في منطقة الشعب، شمالي العاصمة بغداد، فجر الأربعاء.

يذكر أن اللامي شارك في مظاهرات ساحة التحرير، ممثلا عن مدينة الكوت، أسوة ببقية المدن، كما طالب باستمرار سلمية التظاهرات، ورفض دخول المنطقة الخضراء.

ومن ضمن المنشورات التي نشرها اللامي الشهر الماضي على حساباته الرسمية، كتب فيها: “الخميني القذر أراد أن يصدر ثورته النتنة للعراق.. وها هم أصحاب التك تك يصدرون ثورتهم إلى إيران”.