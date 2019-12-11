سر وجود رغبة كبيرة في الأكل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت الدراسات الحديثة، سر رغبة الإنسان الشديدة في الأكل؛ حيث يسعى لتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، خاصة الأطعمة المصنعة، لأن هذه الأطعمة تحفز الدماغ على إطلاق هرمونات حساسة تشعر الشخص الراحة.

وأوضحت الدراسات، أنه ترتبط الرغبة الشديدة في الطعام بمراكز المكافآت والذاكرة في الدماغ، مما يجعلنا نتوجه سريعا إلى الأطعمة التي تربطنا بها علاقات جيدة، بينما يمكن أن يكون سبب الرغبة في الأكل عوامل خارجية لا علاقة لها بالجوع على الإطلاق، مثل الاكتئاب والتعب والحرمان من النوم.

ويتسبب الوقوع تحت الضغط في الشعور بالجوع؛ بينما على الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام تعتبر مؤشرا على وجود نقص بدني، فإنه لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك، كما أن الذين يعانون من نقص في الصوديوم إلى الإقبال على الأطعمة الغنية بالملح بشكل كبير.