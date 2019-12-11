سقوط مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام بجازان
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية اطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.
وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي اضرار بشريه ـ ولله الحمد ـ ، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14632 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يكفيناشرهم ويرد كيدهم لهم🤲
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88957 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يكفينا شرهم ، اللهم اهلك الحوثيين الظالمين .. آمين ..
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9246 ] نشر منذ 3 دقائق
اللهم امييين