«الشورى» يوجه بتوفير تأمين طبي مخفض للمتقاعدين ووضع ضوابط للتقاعد المبكر
وجه مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين ، ودراسة الأثر السلبي للتقاعد المبكر والضوابط الممكنه للحد من تأثيره السلبي على الموسسة .
كما طالب “الشورى ” بإسراع مؤسسة التقاعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المستمرة في عجز ميزانيتها نتيجة الفجوة بين الإيرادات والإنفاق المتمثل في معاشات المتقاعدين والمستفيدين .
وطالبها بتعزيز استثماراتها وبيان أسباب التغير في حجم أصول الإستثمارات للكشف عن أوجه الخلل في إيرادات المؤسسة الذي سبب عجز الميزانية .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 36 دقيقة
نريد من مجلس الشورى أن يكون له مساهمات مكملة لما يقوم به مجلس الوزراء
السعودية دولة غنية وتنطبق عليها مواصفات دولة الرفاه
والشعب يعيش حياة الرفاهية بالثروات الهائلة التي اكرمنا الله بها..
السعودية (نجد والحجاز) في القرن الثامن عشر كانت تعيش مثل الدول الاشد فقرا الان في أفريقيا
رحم الله الملك عبدالعزيز آل سعود.