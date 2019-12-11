قوات الأمن الصومالية تقتل 5 مسلحين بعد هجوم على فندق

مقديشو(صدى):

قتلت قوات الأمن الصومالية بالرصاص خمسة مسلحين من حركة الشباب كانوا قد قتلوا ثلاثة مدنيين وجنديين خلال هجوم على فندق بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو الليلة الماضية.

وقالت نائبة قائد الشرطة زكية حسين في بيان اليوم: إن أحدث هجوم بدأ في حوالي السابعة مساء الثلاثاء وانتهى في الواحدة صباح اليوم تقريبًا بعد قتل المهاجمين الخمسة.

وأضافت “أنهت قوات الأمن العملية وقُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين وجنديان خلال الهجوم”.

وتابعت “أصيب 11 بجروح طفيفة منهم تسعة مدنيين وجنديان” ، مشيرة إلى أنه جرى إنقاذ 82 شخصًا بينهم عدد من المسؤولين من فندق سيل مساء أمس.