ارتفاع حصيلة التداول على أرامكو إلى 350 مليون ريال في أول 5 دقائق

عادل الحربي(صدى):

شهدت السوق المالية السعودية ” تداول ” اليوم الأربعاء أول جلسة تاريخية افتتحت التداول على أسهم عملاق النفط أرامكو .

وبمجرد قرع الجرس وإعلان بدء الجلسة ارتفعت حصيلة التداولات خلال الخمس دقائق الأولى إلى 350 مليون ريال على سهم أرامكو ، وفقاً للعربية نت .

وتواصل الجلسة الأولى تعاملاتها وسط توقعات بقفز حجم التداول والسيولة لمبلغ خيالي مع فتح شهية المستثمرين المواطنين والأجانب للفوز بأسهم أرامكو .

الجدير بالذكر أنه تم التداول على أرامكو برمز 2222 ، بينما ارتفع سعر السهم ليصل إلى 35 ريال نتيجة زيادة الإقبال مما رفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار في بداية الجلسة الأولى .