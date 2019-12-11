طرق بسيطة للقضاء على الرؤوس السوداء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد عدة طرق للتخلص من مشكلة الرؤوس السوداء التي تؤرق الكثير من الفتيات؛ حيث يمكن استخدام حمام البخار بصورة مستمرة والتي تساعد في القضاء على مشكلة الرؤوس السوداء وقتل البكتريا النشطة في البشرة.

ويساعد تنظيف البشرة بغسول مناسب لها في قتل البكتيريا الضارة مما يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء، فضلًا عن وضع قليل من النشا والشوفان على منطقة الرؤوس وغسل البشرة بعد ذلك بواسطة الماء الفاتر.

ويمكن القضاء عليها عن طريق وضع قليل من العسل الأبيض والنشا على منطقة الرؤوس السوداء وازالتهم بواسطة الماء البارد؛ بالإضافة إلى المواظبة على عمل ماسكات التقشير للوجه.