ناد عاصمي يسعى لضم طلال العبسي في الميركاتو الشتوي 

طلال الغامدي(صدى):

اقترب نادي عاصمي من الظفر بخدمات المدافع الدولي ولاعب نادي التعاون طلال العبسي الذي سيدخل الفترة «الحرة» في شهر يناير القادم، ويحق له التوقيع مع أي ناد يرغب في التعاقد معه.

وأعلن النادي العاصمي عن الصفقة على هامش فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وسط محاولات من ناد من المنطقة الغربية لكسب الصفقة وقطع الطريق على النادي العاصمي الذي وصل لمراحل متقدمة من إتمام الصفقة.

ويعد اللاعب طلال العبسي من اللاعبين ذوي الإمكانيات الجيدة في خانة «الدفاع»، وتدرج على مستوى الفئات السنية بنادي الاتحاد سابقا حتى وصل للفريق الكروي الأول، ومن ثم خاض تجربة احترافية ناجحة مع نادي التعاون حصد خلالها كأس الملك من أمام الاتحاد.