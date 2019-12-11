طريقة تحضير مزيل العرق من قشور الفاكهة والخضار 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تميزت الحمضيات على أنواعها برائحة جميلة ولذلك من الممكن استخدام قشورها من أجل تحضير مزيل رائحة عرق طبيعي.

ويتطلب هذا إلى قشر 3 حبات برتقال، قشر 3 حبات ليمون، ليتر ماء، كيلوجرام من الملح البحري و3 ملاعق طعام من بيكربونات الصودا، وتغسل القشور جيداً وتقطع وتوضع في الماء على النار حتى الغليان، بعد ذلك يصفى الماء ويحفظ في عبوة محكمة الإغلاق.

يضاف إلى ماء حوض الاستحمام مع الملح والبيكربونات، ولذلك نستفيد من خصائص هذه المكونات يجب الاستلقاء في الحوض لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.