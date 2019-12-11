أول صور لشيفروليه تاهو وسوبربان 2021 بعد الإعلان عنهما رسميا

واشنطن(صدى):

رفعت شيفروله الستار رسمياً عن سيارتيها الجديدتين تاهو وسوبربان 2021 بتصميم فريد وإمكانات خارقة لتجربة قيادة أكثر راحة وأمان وإتساع للركاب .

وأكدت أن السيارتين ستصلا السوق الأمريكي في منتصف 2020 ، إلا أنها لم تكشف بعد عن الأسعار .

وتتوفر في السيارتين مجموعة من مميزات سيلفرادو للمساعدة على سحب الأشياء ، كما تتوفر 30 تقنية لحماية ومساعدة السائق منها مساعد لتفادي الإصطدام ، ومكابح أتوماتيكي للطوارئ ، ومساعد للركن ، وتنبيه حال الحياد عن المسار وغيرها .

كما يتوفر محرك بسعة 5.3 لتر و8 اسطوانات وقوة 335 حصان ، ووالآخر 6.2 لتر و8 اسطوانات و420 حصان ، مع الدعم بتقنية لتقليل الوقود ، بخلاف مظهرها الحديث والمزخرف، وغيرها من المواصفات المميزة .