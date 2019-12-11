أول صور لشيفروليه تاهو وسوبربان 2021 بعد الإعلان عنهما رسميا
رفعت شيفروله الستار رسمياً عن سيارتيها الجديدتين تاهو وسوبربان 2021 بتصميم فريد وإمكانات خارقة لتجربة قيادة أكثر راحة وأمان وإتساع للركاب .
وأكدت أن السيارتين ستصلا السوق الأمريكي في منتصف 2020 ، إلا أنها لم تكشف بعد عن الأسعار .
وتتوفر في السيارتين مجموعة من مميزات سيلفرادو للمساعدة على سحب الأشياء ، كما تتوفر 30 تقنية لحماية ومساعدة السائق منها مساعد لتفادي الإصطدام ، ومكابح أتوماتيكي للطوارئ ، ومساعد للركن ، وتنبيه حال الحياد عن المسار وغيرها .
كما يتوفر محرك بسعة 5.3 لتر و8 اسطوانات وقوة 335 حصان ، ووالآخر 6.2 لتر و8 اسطوانات و420 حصان ، مع الدعم بتقنية لتقليل الوقود ، بخلاف مظهرها الحديث والمزخرف، وغيرها من المواصفات المميزة .
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