مدير يوزع ظرف أحمر يضم مفاجأة غير متوقعة لموظفيه

واشنطن(صدى):

أثارت شركة عقارات أمريكية ضجة واسعة واستطاعت أن تجذب الأنظار في السوق الأمريكي رغم حداثتها ، بعدما فاجأت موظفيها بتوزيع مكافأة بمبلغ 10 مليون دولار دفعة واحدة بمناسبة تحقيق أهدافها بنهاية العام .

ونظمت الشركة حفل عيد ميلادها احتفالأً بنشأتها وقام المدير بتوزيع ظرف أحمر لكل موظف على العشاء ، يحتوي على 38 ألف جنيه إستيرليني على حسب المدة التي عمل بها الموظف في الشركة .

وكانت تلك الخطوة مفاجأة كبيرة للموظفين ، إذ أكد لهم المدير أننها تريد تشعرهم بتأثير الشركة على الموظفين المسؤولين عن نجاحها .