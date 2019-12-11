بالفيديو والصور.. بي إم دبليو تطلق سيارة جديدة بمواصفات خيالية 

واشنطن(صدى):

أطلقت شركة بي إم دبليو سيارة 2 Series Gran Coupe التي تنافس من خلالها سيارات CLA الجديدة من مرسيدس.

ومن بين مميزات هذه السيارة هو التصميم الأنيق للهيكل، والروح الرياضية التي تحملها، والتي تتجلى من خلال الانسيابية العالية لجسمها، وتصميم واجهتها الأمامية المزودة بشبك عريض لغطاء المبرد، وفتحات هوائية كبيرة.

وتشبه خلفية هذه السيارة جنحا هوائيا صغيرا، وتم تزويدها بعجلات كبيرة بجنوط عريضة تمنحها الثبات على الطرقات، حيث ستأتي بنسختين، نسخة 228i xDrive بسعر 38 ألف دولار تقريبا، ونسخة رياضية معدلة M235i xDrive سيبدأ سعرها من 46 ألف دولار.

وتعتمد النسخة الأولى على محرك تيربوتشارج بـ 4 أسطوانات وسعة لترين، وعزم 228 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6 ثوان، بالإضافة لعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، بينما النسخة الأغلى ستعتمد على محرك بـ 4 أسطوانات، بعزم 301 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.7 ثانية فقط.