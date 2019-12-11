خطوات بسيطة للعناية بالقدمين مع برودة الشتاء
مع دخول فصل الشتاء تتعرض القدمين للجفاف و التشققات لذا يجب زيادة العناية بها ولا سيما الأظافر .
ويقدم خبراء التجميل نصائح هامة للعناية بقدميك من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- لا تنقعيها بالماء ، فقط اغسليها بالماء والصابون الدافئ حتى لا تصاب بشرتك بالجفاف نتيجة فقدان الزيوت الطبيعية .
2- قومي بإلة الجلد الميت أو التشققات بحجر الخفاف ولكن بلطف ، وبعد التجفيف ضعي الكريم المرطب .
3- قلمي أظافرك بعناية وابدأي بزاوية أو أسفل الحواف .
4- ارتدي الأحذية المريحة ، وإذا كنتي مضطرة لإرتداء الكعب العالي لظرف العمل قومي بتغيير الحذاء عند الإقتراب من مكتبك حتى لا تتضرر قدمك من ارتدائه فترة طويلة .
5- احرصي على ارتداء الجوارب النظيفة ويفضل المصنوعة من القطن .
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