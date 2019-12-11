خطوات بسيطة للعناية بالقدمين مع برودة الشتاء

أميرة خالد(صدى):

مع دخول فصل الشتاء تتعرض القدمين للجفاف و التشققات لذا يجب زيادة العناية بها ولا سيما الأظافر .

ويقدم خبراء التجميل نصائح هامة للعناية بقدميك من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- لا تنقعيها بالماء ، فقط اغسليها بالماء والصابون الدافئ حتى لا تصاب بشرتك بالجفاف نتيجة فقدان الزيوت الطبيعية .

2- قومي بإلة الجلد الميت أو التشققات بحجر الخفاف ولكن بلطف ، وبعد التجفيف ضعي الكريم المرطب .

3- قلمي أظافرك بعناية وابدأي بزاوية أو أسفل الحواف .

4- ارتدي الأحذية المريحة ، وإذا كنتي مضطرة لإرتداء الكعب العالي لظرف العمل قومي بتغيير الحذاء عند الإقتراب من مكتبك حتى لا تتضرر قدمك من ارتدائه فترة طويلة .

5- احرصي على ارتداء الجوارب النظيفة ويفضل المصنوعة من القطن .