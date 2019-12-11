صعود تقييم أرامكو يجعلها أضخم شركة مدرجة في العالم

حمود العنزي(صدى):

صعدت شركة أرامكو في الدقائق الأولى لبدء مزاد الافتتاح اليوم الأربعاء، عبر طلب 150 مليون سهم بالحد الأعلى؛ ليصعد تقييمها من 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار) إلى 7.04 تريليون ريال (1.88 تريليون دولار).

وفي السياق نفسه، أدى ذلك إلى حصول الشركة على لقب جديد؛ حيث ستصبح أضخم شركة مدرجة في العالم متفوقة على ” أبل ” البالغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار، كما أن ” أرامكو ” أضخم شركة في العالم بشكل عام بين الشركات المدرجة وغير المدرجة.

ومن الجدير بالذكر، أن إدراج وتداول أسهم ” أرامكو السعودية ” بدأ اليوم بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%؛ فيما يتم تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح للشركة لمدة 30 دقيقة إضافية.