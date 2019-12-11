بالفيديو.. شكوك حول حمل زوجة شاروخان

نيودلهي(صدى):

أثار أحدث ظهور للفنان الهندي شاروخان (54 عامًا) صاحب لقب ” الملك “، وزوجته غوري (46 عامًا)، الجدل أثناء حضور حفل Vogue x Nykaa Fashion: The Power List أول أمس الاثنين في مومباي، وذلك ليثير الشكوك حول احتمالية حمل زوجته.

وظهرت بطن غوري كبيرة بعض الشيء بشكل واضح، مما يثير التكهنات بكونها حاملًا، وذلك على الرغم من أن تصميم ولون الفستان اُختير بعناية لإخفاء شكل البطن، حيث تميز الفستان بلونه الداكن وبتصميم الكسرات المجمعة عند البطن، إلا أنه يسهل ملاحظة حجم بطن غوري، مما يزيد احتمالية حملها.

وعلى جانب آخر، جذب شاروخان الأنظار بلفتة رومانسية تجاه زوجته، حيث سرعان ما حمل ذيل فستان غوري بينما كانت تسير أمامه قبل التألق على السجادة الحمراء، في لفتة رقيقة أثارت انتباه المعجبين والذي قالوا عنها ” هكذا يعامل الملك ملكته “.