الأمير خالد الفيصل يرعى افتتاح فعاليات معرض جدة الدولي الخامس للكتاب

حسين العلي(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء افتتاح فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة وذلك على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة وتستمر على مدى عشرة أيام .

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب ، رعاية سمو الأمير خالد الفيصل وتشريفه بالحضور في حفل افتتاح المعرض ، وهذا ليس بمستغرب من داعم الفكر والإبداع ، مما يضمن لهذا الحدث كل التألق وتعزيز المخزون الثقافي والعناية بالكتاب وصناعة الثقافة والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام .

ونوه سموه بتحقيق المعرض للتطلعات والآمال في مراعاة عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بإثراء الثقافة وتهيئة البيئة الملائمة لتنميتها وتطويرها مفيداً أن معرض الكتاب هو وعاء معرفي يشترك فيه الجميع ويعتبرواحداً من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي .

يذكر أن المعرض الذي تبلغ مساحته 30.000 متر مربع ، يستقطب في نسخته الحالية 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية إضافة للفعاليات الثقافية المنوعة ، ويحمل 350 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي .

كما تحدد صعود أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض و تواجد أكثر من 50 فعالية متنوعة ، وتقديم برنامج ثقافي مميز حاشد بالندوات والمحاضرات والمسرحيات تشتمل على موضوعات اجتماعية وثقافية إضافة لتقديم أفلام وثائقية تحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي ، إلى جانب ورش العمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وسط مشاركات فاعلة من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والأهلية بأجنحة خاصة لها .