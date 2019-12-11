بعد إخفاء التشوه البصري.. إحدى شوارع مكة في حلته الجديدة
رصد.المصوِّر عمار الأمير، صورة لإحدى شوارع مكة المكرمة بحلته الجديدة بعد تطويره لإخفاء التشوه البصري الذي لازمه منذ عقود.
وحرصت إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة على تطوير وإعادة تأهيل الشارع الواقع في حي العتيبية بمكة المكرمة، وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية.
وقامت الأمانة بدهن واجهات المنازل المطلة على الشارع، ولا يزال العمل جاريًا لوضع أرصفة المشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تخصيص مواقف للسيارات.
سردار[ عدد التعليقات: 3668 ] نشر منذ 32 دقيقة
تسمون هذا المسمى في اطهر بقاع الارض وماذا يحدث في هذا الشارع من امور تغضب الله
كانكم تقرون المنكر وتامرون به
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذه التسمية شارع الحب
لا تليق بقدسية مكة المكرمة
وبما أنني من ابناء مكة المكرمة سابقا كنا نسمع كثيرا عن هذا الشارع. (؟؟؟؟؟!!!!!)