فجر السعيد تهاجم أصالة وتصف جمهورها بـ «الشبيحة»

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، المطربة السورية أصالة نصري، لتصف جمهورها بالشبيحة، بعد أن سخرت منها فجر السعيد عقب إحراز منتخب البحرين لقب كأس الخليج لأول مرة بعد فوزها على الأخضر في المباراة النهائية التي أُقيمت في قطر قبل أيام؛ حيث تحمل أصالة الجنسية البحرينية.

وعلقت ” السعيد ” : ” اللي يمون على أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكاس قبل ما يسحبون الجنسية “؛ مضيفة: “‏ شبيحة المطربة السوريه سابقاً لازالوا ‎يطحنون بحساباتي سب مو طبيعي”، مضيفة: “معقوله تويته تخليهم يلطمون أسبوع خذوا راحتكم ياجبل مايهزك ريح “.

وكانت الحرب الكلامية، قد اندلعت بين فجر وأصالة بدأت منذ فترة طويلة وتجدّدت هذه الأيام، فقبل أشهر اشتعلت بينهما بعدما ألمحت أصالة عن رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية ببرنامج ” الحكاية ” الذي يُقدّمه الإعلامي المصري عمرو أديب على شاشة ” mbc مصر “.