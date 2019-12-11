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ارتفاع سهم أرامكو لـ 35 ريال

ارتفاع سهم أرامكو لـ 35 ريال
علي القحطاني(صدى):

كشفت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي “تداول”، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ”أرامكو” وصل عند 35.20 ريال بزيادة 10 % مقارنة بسعر الإدراج البالغ 32 ريالا.

وبهذا يشير سعر الافتتاح الافتراضي إلى أن سعر الافتتاح المتوقع للأوراق المالية خلال فترة ما قبل افتتاح السوق، بمعنى آخر فهو يمثل سعر الصفقات الافتتاحية في حال ما تم افتتاح السوق في تلك اللحظة المحددة، وبلغت الطلبات على السهم أكثر من 150 مليون سهم على سعر 35.20 ريال وأعلى منه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 24 دقيقة

كرز الدخان 400

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 23 دقيقة

كرز الدخان 400 ما قدرنا نكتتب .

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