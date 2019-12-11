«ترامب» يُبرئ نفسه ويحذر روسيا من التدخل في الانتخابات الأمريكية

واشنطن(صدى):

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحسين صورته أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي بعد أزمة محاولة الكونجرس عزله إثر الكشف عن مكالمته لرئيس أوكرانيا لمحاولة الضغط على خصم ترامب في خوض الإنتخابات .

واستخدم “ترامب ” أسلوب تحذيري مشدداً على روسيا بعدم التدخل في الإنتخابات الأمريكية خاصةًوأن هناك من يؤكد أن روسيا تدخلت للدفع بـ”ترامب ” في البيت الأبيض .

وحاول وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف تبرئة الساحة الروسية أيضاً ، مؤكداً أن روسيا على استعداد بنشر اتصالاتها مع الرئيس الأمريكي السابق “أوباما ” لنفي مزاعم تدخلها في الإنتخابات الأمريكية عام 2016 لكن الولايات المتحدة رفضت .

وقال لافروف إن موسكو تريد نشر الاتصالات الأمريكية الروسية التي قال إنها برأت ساحة روسيا من مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016، لكن واشنطن منعت نشرها.

وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان عن اجتماع ترامب مع لافروف في المكتب البيضاوي :حذر الرئيس ترامب من أي محاولات روسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية ، لكن الزيارة الروسية جددت الحديث المثير للجدل مرة أخرى .