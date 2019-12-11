والد إسراء غريب يدلي بشهادته سريا في وفاتها

القدس المحتلة(صدى):

عقدت محكمة بداية بيت لحم الفلسطينية، الجلسة الثانية لقضية الفتاة إسراء غريب، حيث رفض والدها الحديث أمام الجميع وطلب الإدلاء بشهادته بشكل سرّي ” حفاظًا على النسيج المجتمعي ” وفق قوله.

وأوضح والد إسراء غريب للمحكمة: ” هناك أمور لا أريد الحديث عنها علنًا، وأنا جاهز أن أذكر التفاصيل في جلسة سرية “؛ لكن قبل الجلسة السرّية تطرق الأب للحديث عن نجاح ابنته ونشاطها وتفوّقها الدراسي، وحبها لعملها في مهنة المكياج.

ومن جانبه، أدلى الطبيب في مستشفى الحسين في بيت لحم شهادته حول حالة إسراء في المستشفى، وسلوكها وسلوك عائلتها وما جرى من أحداث تخص القضية، وأوضح كيف طلب الأهل إخراج ابنتهم من المستشفى على مسؤوليتهم، مؤكدًا للمحكمة أن قانون المستشفى يسمح بذلك.

وكانت الفتاة قد تعرضت للضرب والتعذيب المفضي إلى الوفاة على يد شقيقيها وزوج شقيقتها لنشرها صورة شخصية مع خطيبها قبل يوم من تاريخ زواجهما، لكن عائلتها أنكرت هذا الاتهام مدعية أنها توفيت بنوبة قلبية؛ فيما كشفت التحقيقات أن سبب الوفاة هو ضرب مبرح أدى إلى قصور حاد في الجهاز التنفسي.