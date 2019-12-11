حقيقة رحيل أحمد موسى عن النصر في الميركاتو الشتوي 

نواف السالم(صدى):

كشف الدولي النيجيري أحمد موسى، نجم نادي النصر، عن حقيقة رحيله عن “العالمي” خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قائلا:” شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة”.

وقال موسى خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى” عبر قناة “العربية”، إنه لا يعلم أي شيء عن الإشاعات التي ترددت بشأن تفاوضه مع الفرق التركية.

ولفت موسى:” رأيت بنفسي هذه التقارير في بعض الصحف وهي ليست حقيقية ولو كان هناك أي اتصال فيجدر أن يتم عن طريق النادي، وسمعت هذا الكلام فقط عن طريق وسائل الإعلام”.

وكانت أنباء ترددت عن رحيل موسى عن النصر، في الميركاتو الشتوي، لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق الأول، منذ الانتقال إليه في صيف 2018، في صفقة هي الأغلى عبر التاريخ، حيث قدرت بـ17.5 مليون يورو.