بالفيديو.. مشهورة سناب شات تعرض عطرا جديدا وتصفه برائحة الزوج الحنون 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشرت مشهورة موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” إيناس الحنطي مقطع فيديو تروج فيه لعطر جديد وصفته برائحة الزوج الحنون.

وبدت الحنطي خلال مقطع الفيديو وهي تمسك بزجاجة عطر، قائلة:”ريحته شيء يجنن جميل.. فيه ريحة حرق .. ريحة سمر.. فيه مستكة.. فيه شيء عميق يقشع الروح قشع.. فيه ريحة زوج حنون”.

وسادت حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الساخرة على مقطع الفيديو.

وجاءت تعليقات المغردين كالتالي: ” هو الزوج الحنون له ريحه .. هههه يارب بس تكون ريحته حلوه هالزوج الحنون”، ” طيب فيه ريحة زوج عصبي”، “خلصنا من طفل سعيد جانا الزوج الحنون…… إن شاء الله متى تجي الجدة الفلاوية”.