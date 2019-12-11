«تعليم مكة» تعلن أسماء المقبولين بصفة نهائية للتعيين بوظائف «حراس مدارس»
كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة عن أسماء المقبولين بصفة نهائية لشغل 49 وظيفة بمسمى “حراس مدارس ” على لائحة (المستخدمين، وبند الأجور) ، وذلك بعد الإنتهاء من إجراء المقابلة الشخصية .
ويجب على تلك الأسماء المرشحة مراجعة “إدارة الموارد البشرية- التوظيف” بالإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين .
كما يُشترط توفر التالي :
أصل الهوية الوطنية
أصل الشهادة
صورة شمسية 4×6
مراجعة موارد بشرية البنين (رجال)، والموارد بشرية البنات (نساء) .
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