«تعليم مكة» تعلن أسماء المقبولين بصفة نهائية للتعيين بوظائف «حراس مدارس»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة عن أسماء المقبولين بصفة نهائية لشغل 49 وظيفة بمسمى “حراس مدارس ” على لائحة (المستخدمين، وبند الأجور) ، وذلك بعد الإنتهاء من إجراء المقابلة الشخصية .

ويجب على تلك الأسماء المرشحة مراجعة “إدارة الموارد البشرية- التوظيف” بالإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين .

كما يُشترط توفر التالي :

أصل الهوية الوطنية

أصل الشهادة

صورة شمسية 4×6

مراجعة موارد بشرية البنين (رجال)، والموارد بشرية البنات (نساء) .