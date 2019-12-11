زوجها يقوم بحبسها في «الحمام»..سيدة تروي أسباب طلبها الخلع

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع لاستحالة العشرة الزوجية بينها وزوجها بسبب اعتياده على حبسها داخل الحمام ليوم أو أكثر كنوع من أنواع العقاب لها اعتراضا منه على بعض تصرفاتها.

وتقول الزوجة إنها عندما تشتكي والدة زوجها منها في شيء يقوم بحبسها في الحمام، ليجبرها على فعل ما يريده منها، وتكرر الوضع أكثر من مرة، حتى فقدت الأمان بمنزل الزوجية.

وقررت السيدة الانفصال عن زوجها، فطلبت منه الطلاق لكنه ازداد عنادا، وتطاول عليها بالضرب، ما دفعها لتحرير محضر تعدي بالضرب ضده.