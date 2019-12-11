زوجها يقوم بحبسها في «الحمام»..سيدة تروي أسباب طلبها الخلع
أقامت سيدة مصرية دعوى خلع لاستحالة العشرة الزوجية بينها وزوجها بسبب اعتياده على حبسها داخل الحمام ليوم أو أكثر كنوع من أنواع العقاب لها اعتراضا منه على بعض تصرفاتها.
وتقول الزوجة إنها عندما تشتكي والدة زوجها منها في شيء يقوم بحبسها في الحمام، ليجبرها على فعل ما يريده منها، وتكرر الوضع أكثر من مرة، حتى فقدت الأمان بمنزل الزوجية.
وقررت السيدة الانفصال عن زوجها، فطلبت منه الطلاق لكنه ازداد عنادا، وتطاول عليها بالضرب، ما دفعها لتحرير محضر تعدي بالضرب ضده.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6481 ] نشر منذ 49 دقيقة
اقول احسنتي اخلعية دا ما يستاهل تبكي علية و ربنا يعينك لو عندك اطفال منه
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 9 دقائق
معظم المصريات أجسامهم غليضة لماذا لم تقاوم..الاستسلام جعل الزوج يتمادى
بحكم معرفتي بالشعب البرازيلي وزياراتي المتكررة للبرازيل والعيش وسطهم..
شاهدت معارك بينهم..المرأة البرازيلية قوية وشرسة وفي نفس الوقت خلوقه جدا وتحترم كثيرا من يحترمها
لكن العاقل لا يثير غضبها..خاصة السمر منهم.