أكثر من 15 ألف قتيلا يمنيا..تقرير يرصد عدد ضحايا انتهاكات الحوثي

فهمي محمد(صدى):

كشف تقرير حقوقي حديث عدد حالات القتل في صفوف المدنيين في اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، حيث بلغت 15 ألفاً و420 مدنياً ونحو 22 ألفاً و916 مصابا منذ الـ 21 من سبتمبر 2014م حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي 2019م.

وأوضح التقرير بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجود 4 آلاف و272 مدنياً مختطفاً، و6 آلاف و352 طفلاً مجنداً حتى اللحظة.

وذكر أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من محافظات الجمهورية تسببت بمقتل نحو ألف و300 مدني، وتعد هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً من قِبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.

وطالب التقرير ميليشيات الحوثي بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع.