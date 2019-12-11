تركي الحمد يعتبر غياب تميم عن القمة الخليجية «إهانة»

حمود العنزي(صدى):

علق الكاتب تركي الحمد على غياب أمير قطر المدلل تميم بن حمد، عن القمة الخليجية في الرياض.

وقال الحمد مستنكرا موقف تميم: في ظني، كان بإمكان أمير قطر أن يحقق الخطوة الأولى في عودة قطر إلى محيطها العربي والخليجي، لو انه رأس وفد بلاده إلى قمة الرياض، ولكنه فضل السفر إلى دولة أفريقية لرعاية جائزة لا تقدم ولا تؤخر، وهذا بحد ذاته إهانة عملية للقمة.

وتابع: لو كان غير قادر على السفر لكان له عذره، ولكن…».

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، علق أيضًا على موقف الأمير الأكير المدلل، قائلا: غياب تميم عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع.

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