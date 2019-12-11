تركي الحمد يعتبر غياب تميم عن القمة الخليجية «إهانة»
علق الكاتب تركي الحمد على غياب أمير قطر المدلل تميم بن حمد، عن القمة الخليجية في الرياض.
وقال الحمد مستنكرا موقف تميم: في ظني، كان بإمكان أمير قطر أن يحقق الخطوة الأولى في عودة قطر إلى محيطها العربي والخليجي، لو انه رأس وفد بلاده إلى قمة الرياض، ولكنه فضل السفر إلى دولة أفريقية لرعاية جائزة لا تقدم ولا تؤخر، وهذا بحد ذاته إهانة عملية للقمة.
وتابع: لو كان غير قادر على السفر لكان له عذره، ولكن…».
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، علق أيضًا على موقف الأمير الأكير المدلل، قائلا: غياب تميم عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 31294 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اتصور ان غياب تميم يعتبر اهانه للقمه لان القمة عقدت بمن حضر
ولكن غيابه لسبب ما في نفس يعقوب
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 60 دقيقة
السيادة في النظرة السياسية القطرية..تتمثل في ترك قناة الجزيرة تعربد في المنطقة وتنشر غسيل الدول وتحافظ على الغسيل القطري من نشره.
بينما السيادة القطرية فقدت بعد القاعدة الأمريكية والتركية على الأراضي القطرية.
من منظور المصالح قطر المتضرر الوحيد..بعد إغلاق الحدود البرية الوحيدة وعزلها عن العالم العربي.
كان القطري بإمكانه الذهاب لسوريا ولبنان ومصر والمغرب
بالسياره
القيادة القطرية لاتفكر في مصالح شعبها وتواصله مع بقية الشعوب..هى من حاصرت شعبها كما فعلت إيران
العناد لاينفع في السياسة
AL MUTRAFI H[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 28 دقيقة
الي يبي يجي حياه اللهوالي يبي يطس بكيفة .