القمة الخليجية الـ40..لقطتان عفويتان بين ولي العهد وأمير الكويت

عادل الحربي(صدى):

شهد انطلاق القمة الخليجية الـ40 في الرياض، العديد من اللقطات اللافتة والعفوية الأخوية التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده -حفظهما الله- وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونشر المصور بندر الجلعود صورتين جمعتا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت خلال فعاليات القمة.

وظهر أمير الكويت يربت على أيد ولي العهد في حديث ودي بينهما، وفي صورة أخرى ممسكًا بيد الأمير محمد أثناء جلوسه في عربة التنقلات.

يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استعرض تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، موجها الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

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