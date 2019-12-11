الجيش الليبي يتوعد بإغراق السفن التركية

طرابلس(صدى):

توعد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي ، اللواء فرج المهدوي، تركيا، مؤكدا أن القوات البحرية ستتعامل بقوة مع أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

وأوضح المهدوي أن الأوامر التي صدرت لقواته من قبل القيادة العامة للجيش الليبي واضحة وتقتضي تدمير وإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

وأضاف المهدوي بأن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر عاقدة العزم على عدم السماح بتنفيذ اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق بشأن تعيين الحدود البحرية وإنشاء منطقة اقتصادية في شرق المتوسط موضحا بأن أغلب سواحل ليبيا تخضع لسلطة الجيش الوطني الليبي.