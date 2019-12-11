قبل المشاركة في كأس العالم للأندية..ليفربول يحرج قطر

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي دعمه لدعوات مجموعات حقوق الإنسان بشأن التحقيق في مقتل العمال المهاجرين إلى قطر، وذلك قبل أن يتوجه الفريق إلى الدوحة الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وسعى المدير التنفيذي لفريق ليفربول ، للحصول على تأكيدات من اللجنة العليا في قطر ، المنظمة للبطولة، بشأن التقدم الذي تم إحرازه في التحقيقات في مقتل عاملين أجانب من عمال بناء ملاعب المونديال.

وأوضح المسؤول موقف ليفربول في رسالة إلى منظمة فير سكوير الحقوقية، حيث طلب منها نشر بيانا عاما بشأن قلقهم من أوضاع العمال وحقوقهم في قطر، وتسليط الضوء على مخاطر الحرارة الشديدة والرطوبة على العاملين في مشاريع البناء الضخمة.

كما شدد النادي الإنجليزي على ضرورة التحقيق في أي وفيات غير مبررة بشكل شامل، وأن العائلات المتضررة يجب أن تحصل على العدالة التي تستحقها، مطالبا بمعاملة العمال بالاحترام والالتزام بدفع الأجور.