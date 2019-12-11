بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون
تمكنت الهيئة العامة للجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم التنسيق مع مكافحة المخدرات وتم ضبط المستقبلين للكمية.
وذكرت الهيئة أن هذه العملية تعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية.
في محاولة تُعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية.. #الجمارك_السعودية في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبلين للكمية.
#ارقد_وآمن pic.twitter.com/izgnEUatCY
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) December 10, 2019
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