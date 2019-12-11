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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون

بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون
نايف السالم(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم التنسيق مع مكافحة⁩ المخدرات وتم ضبط المستقبلين للكمية.

وذكرت الهيئة أن هذه العملية تعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية.


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