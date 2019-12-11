وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عن وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات.

وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى النعيرية العام، والتجمع الصحي الأول.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: محلل بيانات، استشاري طوارئ ، مدير جودة التمريض، أخصائي أشعة فوق صوتية، استشاري جراحة الأوعية الدموية، أخصائي إسعاف وطب طوارئ.

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