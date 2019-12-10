سمو أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة

سعيد العجل(صدى):

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية كازاخستان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.