الحفل الختامي للأنشطة و العروض بالكلية التقنية للبنات بخميس مشيط

أبها(صدى):

برعاية عميدة الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط نظمت الكلية الحفل الختامي للأنشطة والعروض وذلك يوم الثلاثاء 1441/04/13 هـ في مسرح الكلية، بحضور منسوبات الكلية وعدد كبير من المتدربات والخريجات والضيوف من خارج الكلية.

وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني و التحية وعرض الفيديو التعريفي للكلية وبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف وعرض فيديوهات إنتاج الأقسام ونادي الموهبة ونادي القراءة.

كما احتوى الحفل على العروض ومن ضمنها عرض التجميل ( شخصيات عالمية مشهورة)، وعرض التصميم (مقرر التشكيل على المانيكان وإنتاج متدربات التدريب التعاوني ) وعرض فيديو نادي القراءة.

وتم تكريم الجهات الخارجية المتعاونة في دعم الخريجات في مجال التوظيف وفي مجال التدريب التعاوني و الإعلاميات.

تلا ذلك تكريم المتدربات الموهوبات الفعالات واللجنة الإعلامية والمتفوقات وتكريم الفائزات بمسابقة نادي القراءة.