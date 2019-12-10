قرابة ربع مليون ريال مساعدات نقدية من بر بني حرير وبني عدوان

إبراهيم الخزمري(صدى):

قامت جمعية البر الخيرية ببني حرير وبني عدوان بتوزيع مساعدات نقدية على المستفيدين من خدماتها عن طريق الإيداع المباشر فـِـيْ حساب كل مستفيد ومستفيدة سعيا منها إلى مواكبة التطور والتحول الوطني الذي تعيشه بلادنا بمبلغ إجمالي قارب الربع مليون ريال تمثل الدفعة الأخيرة من المساعدات النقدية للعام المالي ٢٠١٩م.

متطلعة إلى مزيد من التطور في برامجها داعية الله تعالى لجميع المساهمين والداعمين لبرامجها والقائمين عليها وفي مقدمتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتوفيق والسداد.