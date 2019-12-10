إسدال الستار على عملية اكتتاب «أرامكو»

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة سامبا كابيتال، مدير اكتتاب شركة أرامكو والمستشار المالي المشارك، عن إغلاق اكتتاب أرامكو بعد اكتمال جميع المراحل.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن الستار أُسدل على عملية الاكتتاب، تمهيدًا لإدراجها غدًا الأربعاء في السوق المالية «تداول».

وأعلنت أن عدد المكتتبين من الأفراد وصل إلى 5 ملايين، وأن عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين نفذت بالكامل خلال 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي.

وبلغ إجمالي التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 620%، من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة، والمقدر حجمه بـ2 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 64 مليار ريال.