«حافظ» رئيس بلدية رجال ألمع : ميزانية 2020 أكدت مدى قوة ومتانة الإقتصاد السعودي

محمد السعران(صدى):

هنأ سعادة رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي حافظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بمناسبة صدور ميزانية 2020 ، مبيناً أنها أكدت بفضل الله مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي .

وأضاف “حافظ” بأن الميزانية قد كشفت نجاح البرامج الاقتصادية والتي حققت أهدافها المرسومة لها من خلال حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مشاريع التنمية ونهضة الحراك الاقتصادي ، إضافة إلى أن معطياتها تحمل قيمة مضافة للبرامج والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية، وفق ثقافة اقتصادية تبنتها حكومة المملكة للإسهام في تحقيق التوازن، وصناعة اقتصاد قائم على الاستثمار في المعرفة والإنسان لمواكبة التغيرات والتطورات التي يعيشها العالم اليوم.

واستطرد أن هذه الميزانية المباركة ستنعكس إيجابًا على المواطنين في بلادنا الحبيبة وتوجيه القيادة بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته يؤكد حرص قادتنا الرشيدة واهتمامها، بالمواطن ورغبتها في ان يجد المواطن أثر ذلك في حياته اليومية -بإذن الله-

واختتم بتقديم الشكر للقيادة الرشيدة على تواصل الاهتمام بالمواطنين من خلال استمرار صرف بدل غلاء المعيشة دعماً لهم وتخفيفاً لآثار بعض برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها رؤية المملكة .