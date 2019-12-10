الأهلي ينهي ملف الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي

ماجد محمد(صدى):

أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي، في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتمثلة في سداد الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا، إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

ونجح رئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ بعد اجتماعه مع رئيس نادي فنربخشة في اسطنبول، خلال الأيام الماضية، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأستاذ أحمد بامعوضه في تسوية ملف القضية بالكامل، وتجنيب النادي أي عقوبات رياضية أو غرامات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.