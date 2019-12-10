شاهد.. صور فضائية تكشف عن نفق صواريخ إيراني في سوريا

دمشق(صدى):

كشفت صور التقطتها أقمارًا صناعية، عن نفقِ إيراني لتخزين الصواريخ والأسلحة، أسفل قاعدة عسكرية شرقي سوريا.

وأوضحت الصور، أن النفق يقع أسفل قاعدة الإمام علي الإيرانية، التي استكملت طهران بناءها في قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، شهر نوفمبر الماضي.

ووفقًا لـ «فوكس نيوز»، فإن النفق يبلغ طوله 400 قدم (121 مترا)، وعرضه 15 قدما ( 4.5 أمتار)، وعمقه 13 قدما (3.9 أمتار).

وأشارت إلى أن الصور التي حصلت عليها أيضا مصادر استخبارية غربية، توضح أن طهران تريد تخزين صواريخ وأسلحة ثقيلة في النفق.

كما بيّنت صور أخرى، وجود ألواحًا معدنية لإخفاء مدخل النفق، وأكوام كبيرة من الأتربة في الطرف الآخر من النفق، مما يظهر استمرار عمليات الحفر.

وأوضحت مصادر الاستخبارات الغربية أن الصواريخ وغيرها من الأسلحة ستوضع في هذا النفق، وأن عملية البناء في مراحلها النهائية.